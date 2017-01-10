Вандалы разрушили статую Месси в Буэнос-Айресе

Статуя капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Буэнос-Айресе была разрушена вандалами.

«Статуя Лионеля Месси стала жертвой акта вандализма, который оставил скульптуру футболиста без ее верхней половины. Правительство города в настоящее время работает над ее восстановлением», – говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

Монумент нападающему «Барселоны» был открыт летом этого года.