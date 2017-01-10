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Роналду: «На меня давили со всех сторон, но награда лучшему досталась лучшему»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Роналду Криштиану
Сегодня, 06:55 | Источник: Cope.es | Редакция: Павел Молочный

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА:

«Многие сомневались во мне, и против меня было много кампаний как в футболе, так и вне его. На меня давили со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему, то есть мне».

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