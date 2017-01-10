Роналду: «На меня давили со всех сторон, но награда лучшему досталась лучшему»
Сегодня, 06:55 | Источник: Cope.es | Редакция: Павел Молочный
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА:
«Многие сомневались во мне, и против меня было много кампаний как в футболе, так и вне его. На меня давили со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему, то есть мне».
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местный lionel messi-10 самый первый позвонил, уверен)
местный lionel messi-10 самый первый позвонил, уверен)
Погребняк и то более достойный кандидат. чем этот 3,14.
местный lionel messi-10 самый первый позвонил, уверен)