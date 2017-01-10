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Майкон: «Пока не веду переговоры с другими клубами»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, Майкон
Сегодня, 09:04 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Локомотива» Майкон, контракт которого с «железнодорожниками» истекает по окончании сезона, рассказал, что на данный момент не контактирует с другими клубами:

«Мое будущее? Жду позицию клуба по этому вопросу. Нужно понимать, хотят ли со мной продлить контракт или нет. Только после разговора с руководством буду принимать решение о продолжении карьеры. Пока не получал предложений. У меня контракт с „Локомотивом“ до конца чемпионата. Не считаю правильным уже сейчас вести переговоры с другими командами, подписывать предварительные соглашения.

Семь лет назад „Локомотив“ меня хорошо принял, тут я вырос как игрок, как человек, многому научился, прожил много счастливых моментов. Поэтому будет правильным сначала пообщаться с руководством. Как только все станет ясно, вместе с семьей и агентом приму решение. Просто жду беседы, но когда это произойдет, не знаю».

Ранее сообщалось, что Майконом интересуется «Бешикташ».

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