Майкон: «Пока не веду переговоры с другими клубами»

Полузащитник «Локомотива» Майкон, контракт которого с «железнодорожниками» истекает по окончании сезона, рассказал, что на данный момент не контактирует с другими клубами:

«Мое будущее? Жду позицию клуба по этому вопросу. Нужно понимать, хотят ли со мной продлить контракт или нет. Только после разговора с руководством буду принимать решение о продолжении карьеры. Пока не получал предложений. У меня контракт с „Локомотивом“ до конца чемпионата. Не считаю правильным уже сейчас вести переговоры с другими командами, подписывать предварительные соглашения.

Семь лет назад „Локомотив“ меня хорошо принял, тут я вырос как игрок, как человек, многому научился, прожил много счастливых моментов. Поэтому будет правильным сначала пообщаться с руководством. Как только все станет ясно, вместе с семьей и агентом приму решение. Просто жду беседы, но когда это произойдет, не знаю».

Ранее сообщалось, что Майконом интересуется «Бешикташ».