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Симеоне: «„Атлетико“ не намерен всё время играть в одном ключе, чтобы нас хвалили»

Матч: АтлетикоАтлетико-:-Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего
Сегодня, 10:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Лас-Пальмаса»: 

«Не все поля и соперники одинаковы, поэтому мы не намерены всегда действовать в одном ключе, чтобы в газетах писали о том, как здорово мы играем.

„Лас-Пальмас“ хорошо применяет ротацию и всегда выступает хорошо.

Они постараются контролировать мяч, постараются обеспечить себе преимущество между линиями и мощно начнут мяч, ведь им нужен быстрый гол».

Напомним, что в первом матче победу одержали «матрасники» - 2:0.

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