Симеоне: «„Атлетико“ не намерен всё время играть в одном ключе, чтобы нас хвалили»
Матч: Атлетико-:-Лас-Пальмас
Начало матча: Сегодня, 23:15
Сегодня, 10:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Лас-Пальмаса»:
«Не все поля и соперники одинаковы, поэтому мы не намерены всегда действовать в одном ключе, чтобы в газетах писали о том, как здорово мы играем.
„Лас-Пальмас“ хорошо применяет ротацию и всегда выступает хорошо.
Они постараются контролировать мяч, постараются обеспечить себе преимущество между линиями и мощно начнут мяч, ведь им нужен быстрый гол».
Напомним, что в первом матче победу одержали «матрасники» - 2:0.
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