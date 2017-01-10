Иньеста принёс извинения игрокам «Реала» за отсутствие «Барселоны» на гала-вечере ФИФА
Сегодня, 15:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии вручения наград ФИФА было в целом отрицательно воспринято общественностью.
Капитан «блаугранас» Андрес Иньеста решил хоть как-то исправить ситуацию и лично позвонил игрокам «Реала», чтобы принести извинения от лица каталонской команды, сообщив, что решение пропустить гала-вечер в Цюрихе не было продиктовано целями оскорбить кого-либо.
Ранее сообщалось, что нападающие Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не приняли участия в церемонии, так как «сине-гранатовые» поставили в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».
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А чё извинятся - пить нельзя уличат в допинге...
А называть геем человека любящего принимать меж булок, это не оскорбление. Так что не понимаю твоего возмущения.
Для меня точку в отрицательном мнение о вас(сектантов) поставил показательное относительно недавнее прощание с Барселоновской легендой(думаю ты догадался о ком я), когда в матче с Реалом в минуту молчания глупые люди выкрикивыли оскорбления в сторону КриРо вместо того что бы почтить память, а тут, сектанты, в соответствующей теме улюлюкивали этому поступку.
Так что давай бывай.
А после этого мужзкого поступка я его зауважвл ещё больше!
Единственный адекватный чел и мужик из каталонской женской команды.
У Барсы важная игра, пусть готовятся к нему.
А так, стрелки перевести мозгов много не надо, чем ты успешно сейчас и воспользовался.
Это не дети пиара - Месси, Неймар и Пике, это им не знакомо.