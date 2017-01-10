Иньеста принёс извинения игрокам «Реала» за отсутствие «Барселоны» на гала-вечере ФИФА

Отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии вручения наград ФИФА было в целом отрицательно воспринято общественностью.

Капитан «блаугранас» Андрес Иньеста решил хоть как-то исправить ситуацию и лично позвонил игрокам «Реала», чтобы принести извинения от лица каталонской команды, сообщив, что решение пропустить гала-вечер в Цюрихе не было продиктовано целями оскорбить кого-либо.

Ранее сообщалось, что нападающие Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не приняли участия в церемонии, так как «сине-гранатовые» поставили в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».