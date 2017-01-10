Рейтинг@Mail.ru

Иньеста принёс извинения игрокам «Реала» за отсутствие «Барселоны» на гала-вечере ФИФА

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Реал, Иньеста Андрес
Сегодня, 15:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии вручения наград ФИФА было в целом отрицательно воспринято общественностью.

Капитан «блаугранас» Андрес Иньеста решил хоть как-то исправить ситуацию и лично позвонил игрокам «Реала», чтобы принести извинения от лица каталонской команды, сообщив, что решение пропустить гала-вечер в Цюрихе не было продиктовано целями оскорбить кого-либо.

Ранее сообщалось, что нападающие Лионель МессиЛуис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не приняли участия в церемонии, так как «сине-гранатовые» поставили в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:41, редактировал Сегодня 15:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:40, редактировал Сегодня 15:41
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:37
ответ пользователю efribos (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:34
ответ пользователю Deoniks (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 15:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:32
ответ пользователю FERIS (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:31
ответ пользователю Летучий-Голландец. (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:30
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 15:28
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:28
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:27
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:27
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:26
ответ пользователю efribos (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:26
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:25
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:23
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:22
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:22
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:21
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 15:17
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 15:17
Показать
Немного троллинга
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:49 Официально Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48 участников 65
08:55 Слухи В феврале спортдиректор «Севильи» Мончи перейдёт на работу в «Рому» 3
00:19 «Интер» оштрафовал Йоветича за интервью 2
Вчера
21:51 Фото Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА 317
21:40 Видео Фаиз Субри - автор самого красивого гола 2016 года 28
21:24 «Атлетико Насьональ» получил приз за честную игру 0
21:14 Фото Роналду прибыл в Цюрих в компании модели Джорджины Родригес 45
21:05 Фото Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» признаны лучшими болельщиками года 23
20:57 Фото Гризманн не попал в символическую сборную года ФИФА 115
19:23 «Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала ЛЕ в Харькове 15
все материалы по этой теме
Турниры