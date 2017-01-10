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Марсело: «В раздевалке „Реала“ нет разговоров о требле»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Марсело
Сегодня, 15:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Реала» Марсело, который накануне был включен в символическую сборную ФИФА за 2016 год, сообщил, что в команде нет зацикленности на успехах:

«О требле мы не говорим. Не обсуждаем такие вещи в раздевалке. Мы обсуждаем лишь каждую предстоящую игру.

Мы хорошо выступаем, но думаю, всегда есть возможность прогрессировать.

Не знаю, лучшая ли это команда „Реала“ среди тех, за которые мне доводилось играть, но нынешний „Реал“ очень хорош».

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