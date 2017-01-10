«Торино» подписал защитника АПОЭЛ
Сегодня, 19:50 | Источник: ФК "Торино" | Редакция: Сергей Иванов
«Торино» продолжает активную работу на трансферном рынке. Новичком команды стал защитник АПОЭЛ Карлао. Бразилец обошелся туринцам ориентировочно в 500 тысяч евро. В Европу Карлао перебрался в 2006 году, перейдя в «Сошо», откуда ушел в АПОЭЛ в 2014 году.
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