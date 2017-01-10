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Санья может быть дисквалифицирован за запись в Instagram

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Санья Бакари
Сегодня, 20:56 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья может быть наказан за критику судей в своем Instagram. Француз выразил недовольство судейством после матча с «Бернли» (2:1). Футбольная ассоциация (ФА) провела расследование и выдвинуло обвинение в отношении Санья. До 13 января он должен дать ответ на это обвинение, после чего ФА вынесет решение о санкциях против француза.

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