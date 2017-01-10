Санья может быть дисквалифицирован за запись в Instagram

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья может быть наказан за критику судей в своем Instagram. Француз выразил недовольство судейством после матча с «Бернли» (2:1). Футбольная ассоциация (ФА) провела расследование и выдвинуло обвинение в отношении Санья. До 13 января он должен дать ответ на это обвинение, после чего ФА вынесет решение о санкциях против француза.