«Милан» и «Кальяри» обменялись вратарями. 40-летний Марко Сторари перебрался в «Милан», подписав контракт на полгода. Он будет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. В обратном направлении в аренду на полгода отправился 24-летний вратарь «Милана» Габриэл.