«Милан» и «Кальяри» обменялись вратарями
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Кальяри, Милан, Сторари Марко, Габриэл
Вчера, 23:48 | Источник: ФК "Кальяри" | Редакция: Сергей Иванов
«Милан» и «Кальяри» обменялись вратарями. 40-летний Марко Сторари перебрался в «Милан», подписав контракт на полгода. Он будет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. В обратном направлении в аренду на полгода отправился 24-летний вратарь «Милана» Габриэл.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:08 Официально «Дженоа» арендовал Таарабта 1
19:41 Официально «Шальке» арендовал у «Баварии» Бадштубера 4
09 января 2017
08 января 2017
15:47 Официально «Челси» вернул Аке из аренды 17
05 января 2017
23:31 Официально Пинилья сменил «Аталанту» на «Дженоа» 1
17:21 Официально Фото «Фенербахче» арендовал у «Шахтёра» Караваева 8
10:26 Официально «Малага» арендовала у «Уотфорда» Пеньяранду 1
03 января 2017
15:40 Официально Фото «Сассуоло» арендовал у «Пескары» Аквилани 2
30 декабря 2016
29 декабря 2016
20:45 Слухи «Болонья» арендует у «Атлетико» Черчи 1
Или войдите через