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«Милан» и «Кальяри» обменялись вратарями

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Кальяри, Милан, Сторари Марко, Габриэл
Вчера, 23:48 | Источник: ФК "Кальяри" | Редакция: Сергей Иванов

«Милан» и «Кальяри» обменялись вратарями. 40-летний Марко Сторари перебрался в «Милан», подписав контракт на полгода. Он будет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. В обратном направлении в аренду на полгода отправился 24-летний вратарь «Милана» Габриэл.

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