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«Лион» хочет приобрести Депая

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 02:16 | Источник: footmercato.net | Редакция: Павел Молочный

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» находятся на стадии переговоров по хавбеку «красных дьяволов» Мемфису Депаю.

По информации источника, руководство французского клуба не сошлось во мнении о необходимости перехода 22-летнего голландца. Однако отмечается, что сам Депай не против сменить МЮ на «Лион».

Напомним, что в услугах полузащитника было заинтересовано множество клубов, среди которых числятся: «Порту», «Эвертон», «Спартак», «Милан» и «Ювентус».

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