«Лион» хочет приобрести Депая

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» находятся на стадии переговоров по хавбеку «красных дьяволов» Мемфису Депаю.

По информации источника, руководство французского клуба не сошлось во мнении о необходимости перехода 22-летнего голландца. Однако отмечается, что сам Депай не против сменить МЮ на «Лион».

Напомним, что в услугах полузащитника было заинтересовано множество клубов, среди которых числятся: «Порту», «Эвертон», «Спартак», «Милан» и «Ювентус».