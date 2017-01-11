Рейтинг@Mail.ru

Крымчанин получил условный срок за разжигание ненависти к фанатам «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Спартак М
Сегодня, 03:16 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Нахимовский районный суд Севастополя признал 31-летнего крымчанина виновным в возбуждении ненависти к фанатам московского «Спартака» и к «группам лиц по признаку национальности».

Согласно источнику, мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, крымчанин на своей странице «ВКонтакте» с ноября 2014 по май 2015 года публиковал посты агрессивного характера, содержащие ненормативную лексику. Высказывания мужчины были расценены как экстремистские. Мужчине предъявили обвинение по ст. ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 03:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 03:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Сколько «лишних» очков у «Спартака»?
«Соккер.ру» скучает по РФПЛ. Чтобы было не так тоскливо, составим график наиболее вероятных результатов лидера чемпионата России и сравним с реальным положением дел.
Комментариев: 29
21:48 Россия вышла с первого места в плей-офф мемориала Гранаткина 14
21:03 «Спартак» в Белграде сыграет с «Црвеной Звездой» 25
16:02 Видео Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова в ворота «Амкара» лучшим в 2016 году 50
09 января 2017
22:16 Акинфеев голосовал за Месси, Черчесов - за Роналду 60
08 января 2017
21:11 Сборная России отправила в ворота Индии 8 мячей на Мемориале Гранаткина 38
20:58 «Урал» подаст жалобу на Скрипченко в РФС 14
19:15 Сегодня стартовал Мемориал Гранаткина 10
Станислав Горин
​Дороже «Крестовского». Необыкновенная история «Анжи»
Амбициозный проект «Анжи» не выжил, но названа общая сумма вложений. «Соккер.ру» интересно, куда ушли почти полтора миллиарда щедрого Керимова?
Комментариев: 52
12:52 Кот-д'Ивуар ведёт переговоры о товарищеском матче со сборной России 48
все материалы по этой теме
Турниры