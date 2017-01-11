Крымчанин получил условный срок за разжигание ненависти к фанатам «Спартака»

Нахимовский районный суд Севастополя признал 31-летнего крымчанина виновным в возбуждении ненависти к фанатам московского «Спартака» и к «группам лиц по признаку национальности».

Согласно источнику, мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, крымчанин на своей странице «ВКонтакте» с ноября 2014 по май 2015 года публиковал посты агрессивного характера, содержащие ненормативную лексику. Высказывания мужчины были расценены как экстремистские. Мужчине предъявили обвинение по ст. ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).