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Модрич в пятый раз стал лучшим футболистом Хорватии

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Хорватия, Модрич Лука
Сегодня, 05:35 | Источник: Vecernji.hr | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Хавбек выиграл голосование среди экспертов и бывших футболистов. 31-летний хорват получал эту награду в 2007, 2008, 2011 и 2014 годах.

«Я очень рад получить этот приз. Впервые я выиграл его в 2007 году и тогда не мог себе представить, что получу эту награду пять раз. Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня», – сказал Модрич после вручения приза.

Напомним, Модрич с лета 2016 года является капитаном сборной Хорватии, после того как защитник «Шахтёра» Дарио Срна завершил выступление за национальную команду по окончании Евро-2016.

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