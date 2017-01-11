Модрич в пятый раз стал лучшим футболистом Хорватии
Сегодня, 05:35 | Источник: Vecernji.hr | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Хавбек выиграл голосование среди экспертов и бывших футболистов. 31-летний хорват получал эту награду в 2007, 2008, 2011 и 2014 годах.
«Я очень рад получить этот приз. Впервые я выиграл его в 2007 году и тогда не мог себе представить, что получу эту награду пять раз. Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня», – сказал Модрич после вручения приза.
Напомним, Модрич с лета 2016 года является капитаном сборной Хорватии, после того как защитник «Шахтёра» Дарио Срна завершил выступление за национальную команду по окончании Евро-2016.
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