Модрич в пятый раз стал лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Хавбек выиграл голосование среди экспертов и бывших футболистов. 31-летний хорват получал эту награду в 2007, 2008, 2011 и 2014 годах.

«Я очень рад получить этот приз. Впервые я выиграл его в 2007 году и тогда не мог себе представить, что получу эту награду пять раз. Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня», – сказал Модрич после вручения приза.

Напомним, Модрич с лета 2016 года является капитаном сборной Хорватии, после того как защитник «Шахтёра» Дарио Срна завершил выступление за национальную команду по окончании Евро-2016.