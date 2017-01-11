Полузащитник Кирилл Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу», сообщает источник. 29-летний игрок ранее расторг контракт с «Томью» и теперь должен отправится на сбор с «канонирами».

12 января «Арсенал» отправится в турецкий Белек, где будет находиться до 24 января. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча. 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтером».