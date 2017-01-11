Рейтинг@Mail.ru

Кирилл Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Томь, Комбаров Кирилл
Сегодня, 09:27 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник Кирилл Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу», сообщает источник. 29-летний игрок ранее расторг контракт с «Томью» и теперь должен отправится на сбор с «канонирами».

12 января «Арсенал» отправится в турецкий Белек, где будет находиться до 24 января. За это время команда Сергея Кирьякова сыграет два контрольных матча. 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтером».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:40 Слухи ЦСКА интересен хавбек «Эльфсборга» 59
21:36 Слухи «Спартак» может побороться за Сако 38
20:59 Сёмин: «Дали возможность Шишкину, Хенти, Шкулетичу и Самедову найти новые клубы» 39
20:49 Слухи «Спартаку» интересен Варди 97
17:55 Луис Адриано отправился в Москву для медосмотра в «Спартаке» 104
16:30 Слухи Источник: «Нобоа контактировал с „Зенитом“» 93
04:16 Слухи «Спартак» просмотрит бывшего защитника «Зенита» Алфёрова 7
09 января 2017
23:43 Самедов прошел медосмотр вместе с дублем «Локомотива» 12
17:02 Слухи «Спартак» претендует на капитана «Саутгемптона» Фонте 143
11:45 Слухи Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“» 195
все материалы по этой теме
Турниры