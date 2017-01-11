«Реал» готов предложить «Ювентусу» 105 млн евро за Дибалу
Сегодня, 17:40 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь
«Реал» не намерен оставлять попыток приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.
По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес готов выделить на покупку 23-летнего аргентинца 105 млн евро, а самому игроку предложить контракт с окладом в 10 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что известный итальянский тренер Арриго Сакки посоветовал своему давнему другу Пересу подписать Дибалу любой ценой.
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Дибала пошлет Реал, он в Барсе себя видит.
Дибала самое то.
Князь выходи из бана,хочу твое мнение услышать....
Хотя,если Перец упрется,то наденет на Дибалу сливочную майку....вопрос времени.
В случае с Реал Барса и копейку не уступит.
220 млн на стол и в путь.
Реал это умеет ...
Всего доброго и хорошего настроения!
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