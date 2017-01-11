«Реал» готов предложить «Ювентусу» 105 млн евро за Дибалу

«Реал» не намерен оставлять попыток приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес готов выделить на покупку 23-летнего аргентинца 105 млн евро, а самому игроку предложить контракт с окладом в 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что известный итальянский тренер Арриго Сакки посоветовал своему давнему другу Пересу подписать Дибалу любой ценой.