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«Реал» готов предложить «Ювентусу» 105 млн евро за Дибалу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Реал, Дибала Пауло
Сегодня, 17:40 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь

«Реал» не намерен оставлять попыток приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес готов выделить на покупку 23-летнего аргентинца 105 млн евро, а самому игроку предложить контракт с окладом в 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что известный итальянский тренер Арриго Сакки посоветовал своему давнему другу Пересу подписать Дибалу любой ценой.

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