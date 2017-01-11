«Рома» намерена выкупить контракт Щесны у «Арсенала»

Голкипер Войцех Щесны, выступающий за «Рому» на правах аренды, может стать игроком «волков» на постоянной основе.

Сообщается, что римский клуб уже в этом месяце готов заплатить «Арсеналу», которому принадлежат права на польского стража ворот, 15 млн фунтов, чтобы выкупить контракт вратаря.

Щесны выступает за «Рому» с июля 2015 года. С тех пор 26-летний игрок провел за «волков» 62 поединка.