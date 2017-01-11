49-летний нападающий Миура продлил контракт с «Йокогамой»
Сегодня, 19:03 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Йокогамы» Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом, выступающим во второй J-Лиге, еще на один год.
Примечательно, что форвард профессионально играет футбол с 1986 года, а 26 февраля Миура отметит свой 50-летний юбилей.
В прошлом футболист призывался в сборную Японии, за которую забил 55 голов в 89 матчах.
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Почти всю карьеру провел в кемеровском "Кузбассе", играл до "далеко за сорок".
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