Рейтинг@Mail.ru

49-летний нападающий Миура продлил контракт с «Йокогамой»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Йокогама
Сегодня, 19:03 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Йокогамы» Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом, выступающим во второй J-Лиге, еще на один год.

Примечательно, что форвард профессионально играет футбол с 1986 года, а 26 февраля Миура отметит свой 50-летний юбилей.

В прошлом футболист призывался в сборную Японии, за которую забил 55 голов в 89 матчах.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:25, редактировал Сегодня 19:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
ответ пользователю romanDonskoy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:50 Роналду и Модрич не сыграют с «Севильей» 47
13:51 Слухи Фото Суарес проигнорировал гала-вечер в Цюрихе из-за личных счетов с ФИФА 66
12:10 Роналду: «Я всегда поздравлял Месси с „Золотыми мячами“, а его в Цюрихе не было» 223
07:17 Оскар: «Я очень рад своему переходу в китайскую Суперлигу» 16
05:35 Модрич в пятый раз стал лучшим футболистом Хорватии 12
Вчера
20:56 Санья может быть дисквалифицирован за запись в Instagram 2
19:47 ФА отклонила апелляцию «Челси» на дисквалификацию Терри 6
18:34 Роналду: «Я уже стал частью истории футбола» 277
13:39 Фото Санчес - лучший игрок «Арсенала» в декабре 4
10:42 Арбитры намерены пожаловаться на Пике 35
все материалы по этой теме
Турниры