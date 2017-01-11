«Барселона» - «Атлетик»: стартовые составы
Сегодня, 22:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на ответный матч Кубка Испании. В первом со счетом 2:1 победили баски.
«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Иньеста, Бускетс, Роберто, Рафинья, Месси, Суарес, Неймар.
Запас: тер Штеген, Туран, Алькасер, Денис Суарес, Динь, Маскерано, Ракитич.
«Атлетик»: Ираисос, Сан Хосе, Баленсиага, Боведа, Эчеита, Саборит, Ляпорт, Беньят, Эрасо, Сабин, Иньяки Уильямс.
Запас: Симон, Рико, Элустондо, Муньяин, Адурис, Сусаэта, Весга.
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