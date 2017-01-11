«Барселона» - «Атлетик»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на ответный матч Кубка Испании. В первом со счетом 2:1 победили баски.

«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Иньеста, Бускетс, Роберто, Рафинья, Месси, Суарес, Неймар.

Запас: тер Штеген, Туран, Алькасер, Денис Суарес, Динь, Маскерано, Ракитич.

«Атлетик»: Ираисос, Сан Хосе, Баленсиага, Боведа, Эчеита, Саборит, Ляпорт, Беньят, Эрасо, Сабин, Иньяки Уильямс.

Запас: Симон, Рико, Элустондо, Муньяин, Адурис, Сусаэта, Весга.