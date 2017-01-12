«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в первом полуфинале Кубка Лиги

В первом полуфинале Кубка Лиги «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» - 1:0 (1:0)

Гол: Редмонд 20.

«Саутгемптон»: Форстер, Бертран, Седрик, ван Дейк, Йошида, Дэвис (Уорд-Проуз 82), Тадич, Ромеу, Класи (Хейбьерг 73), Редмонд, Родригес (Лонг 82).

Главный тренер: Клод Пюэль.

«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Лукас, Вейналдум (Филиппе Коутиньо 61), Лаллана, Эмре Джан, Старридж, Фирмино (Ориги 83).

Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Тадич 65, Родригес 81.

Судья: Суорбрик (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.