ПСЖ нацелился на форварда «Бенфики» Жонаса
Сегодня, 02:37 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Бенфики» и сборной Бразилии Жонас попал в сферу интересов ПСЖ.
Контракт 32-летнего игрока с португальским клубом истекает в июне 2018 года.
Скорее всего, ПСЖ рассматривает Жонаса в качестве замены форварду Хесе, который собирается покинуть клуб зимой. Напомним, что в нападающем парижан заинтересованы «Валенсия» и «Ливерпуль».
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