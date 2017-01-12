ПСЖ нацелился на форварда «Бенфики» Жонаса

Нападающий «Бенфики» и сборной Бразилии Жонас попал в сферу интересов ПСЖ.

Контракт 32-летнего игрока с португальским клубом истекает в июне 2018 года.

Скорее всего, ПСЖ рассматривает Жонаса в качестве замены форварду Хесе, который собирается покинуть клуб зимой. Напомним, что в нападающем парижан заинтересованы «Валенсия» и «Ливерпуль».