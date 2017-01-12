Рейтинг@Mail.ru

ПСЖ нацелился на форварда «Бенфики» Жонаса

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Бенфика, Жонас
Сегодня, 02:37 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Бенфики» и сборной Бразилии Жонас попал в сферу интересов ПСЖ.

Контракт 32-летнего игрока с португальским клубом истекает в июне 2018 года.

Скорее всего, ПСЖ рассматривает Жонаса в качестве замены форварду Хесе, который собирается покинуть клуб зимой. Напомним, что в нападающем парижан заинтересованы «Валенсия» и «Ливерпуль».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:03 Слухи Бельфодиль близок к переходу в «Эвертон» за 10 млн фунтов 0
Вчера
19:42 Слухи «Атлетико» намерен приобрести Алексиса Санчеса 29
18:51 Слухи Эль-Гази сменит «Аякс» на «Лацио» 4
18:13 Слухи «Рома» намерена выкупить контракт Щесны у «Арсенала» 1
17:40 Слухи «Реал» готов предложить «Ювентусу» 105 млн евро за Дибалу 66
17:30 Слухи «Суонси» претендует на хавбека «Тоттенхэма» Кэрролла 5
12:25 Слухи Зидану не нужен Обамеянг 19
11:59 Слухи «Рома» интересуется Моутиньо 3
11:49 Агент: «Вполне вероятно, что Эвра покинет „Ювентус“ в январе» 4
11:22 Слухи Пепе летом перейдет в китайский клуб 12
все материалы по этой теме
Турниры