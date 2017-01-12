РФПЛ – самая «возрастная» лига в Европе
Сегодня, 05:16 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
По данным УЕФА, средний возраст игроков российской Премьер-Лиги и Суперлиги Турции является самым высоким в Европе среди всех клубных чемпионатов – 27.1 год. Чуть ниже возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии (26.9). Самой «молодой» европейской лигой является второй по силе дивизион Нидерландов (23.1).
Также отчет УЕФА гласит, что в мире существуют всего три лиги, в которых средний возраст игроков выше, чем в РФПЛ. Это чемпионаты Катара (27.2), Филиппин (27.3) и Таиланда (27.5).
Напомним, сыгравший на Евро-2016 венгерский голкипер Габор Кирай стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы. Кирай на данный момент выступает за клуб из чемпионата Венгрии «Халадаш».
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