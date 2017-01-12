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РФПЛ занимает шестое место в Европе по размеру средней зарплаты игроков

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2015/2016, Рейтинги
Сегодня, 05:56 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Клубы российской Премьер-Лиги в среднем за сезон тратят € 35,2 млн на зарплаты игрокам. Об этом сообщается в годовом финансовом отчете УЕФА. Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России € 563 млн. Этот показатель – шестой в Европе.

Лидером рейтинга является английская Премьер-Лига. В среднем за год на зарплаты там тратят € 134,5 млн, в сумме – € 2,69 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 69,5 млн в среднем, € 1,251 млрд в целом), на третьем – итальянская Серия А (€ 65,5 млн, € 1,309 млрд).

Напомним, в декабре стало известно, что два клуба РФПЛ предложили ввести потолок зарплат в российском чемпионате.

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