Халилович может перейти в «Валенсию»

Руководство «Валенсии» заинтересовано в услугах полузащитника «Гамбурга» Алена Халиловича, выступавшего за «Барселону».

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист недоволен количеством игровой практики в немецком клубе и хочет покинуть «Гамбург», соглашение с которым рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, что на хорватского хавбека также претендует «Рома».