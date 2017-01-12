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Халилович может перейти в «Валенсию»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Гамбург, Халилович Ален
Сегодня, 07:28 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный

Руководство «Валенсии» заинтересовано в услугах полузащитника «Гамбурга» Алена Халиловича, выступавшего за «Барселону».

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист недоволен количеством игровой практики в немецком клубе и хочет покинуть «Гамбург», соглашение с которым рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, что на хорватского хавбека также претендует «Рома».

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