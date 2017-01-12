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Йиранек: «Для меня Карпин был скорее игроком, а не тренером»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Спартак М, Йиранек Мартин, Карпин Валерий
Сегодня, 08:49 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Мартин Йиранек рассказал, почему в свое время ему пришлось покинуть команду. Тогдашний тренер «красно-белых» Валерий Карпин летом 2010-го выставил Йиранека на трансфер.

«Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя… Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер.

Почему именно нас двоих? Не ко мне вопрос. Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Пареху и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел.

Думаю, у Карпина еще все впереди, он не настолько возрастной тренер. Но когда мы работали вместе в „Спартаке“, было видно, что ему не хватает опыта. Для меня он был скорее игроком, чем тренером. Слишком много эмоций. Бывало, русский игрок и иностранец плохо тренируются, Карпин русскому напихает, а иностранцу ничего не скажет. А еще постоянные штрафы за лишний веc – сто долларов за каждые сто граммов...»

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