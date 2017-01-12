«Краснодар» подписал Овсепяна
Сегодня, 09:16 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Краснодар» приобрел полузащитника Араика Овсепяна. Контракт 21-летнего игрока рассчитан до конца декабря 2021 года.
С 2014 года Овсепян играл за «Сибирь-2», а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провел в ее рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.
В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля.
Ранее «быки» пополнились защитником сборной Эквадора Рамиресом.
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