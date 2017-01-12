Моуриньо призвал болельщиков МЮ поддержать команду в матче с «Ливерпулем»
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Сегодня, 11:41 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии принципиального матча с «Ливерпулем» обратился к болельщикам «дьяволов».
«Я считаю, что мы несем ответственность за участие фанатов в игре. Если мы играем хорошо, - болельщики приходят нас поддержать и играют вместе с нами. Если же у нас немного меньше эмоций и интенсивности, то нормально, когда фанаты тоже немного расслабляются.
Я могу сказать только хорошее о наших болельщиках. В минуты неудач всегда видно настоящих, преданных клубу людей. Именно так и произошло, когда у нас был не лучший период, поклонники поддержали нас и подтолкнули к новым победам.
Грядущий матч с „Ливерпулем“ - особенный. Поэтому я приглашаю вас на стадион, чтобы играть вместе с нами».
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