Моуриньо призвал болельщиков МЮ поддержать команду в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии принципиального матча с «Ливерпулем» обратился к болельщикам «дьяволов».

«Я считаю, что мы несем ответственность за участие фанатов в игре. Если мы играем хорошо, - болельщики приходят нас поддержать и играют вместе с нами. Если же у нас немного меньше эмоций и интенсивности, то нормально, когда фанаты тоже немного расслабляются.

Я могу сказать только хорошее о наших болельщиках. В минуты неудач всегда видно настоящих, преданных клубу людей. Именно так и произошло, когда у нас был не лучший период, поклонники поддержали нас и подтолкнули к новым победам.

Грядущий матч с „Ливерпулем“ - особенный. Поэтому я приглашаю вас на стадион, чтобы играть вместе с нами».