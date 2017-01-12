Эллардайс: «Бентеке не продаётся»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Бентеке Кристиан, Эллардайс Сэм
Сегодня, 12:33 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс опроверг слухи о том, что он хочет продать нападающего Кристиана Бентеке. Также Эллардайс анонсировал грядущее усиление обороны команды.
«Если мнение руководства не отличается от моего, то Бентеке не продается. Думаю, он сможет сыграть уже в эти выходные. Я планирую, что Кристиан останется в клубе. Он забил 8 голов и является важной частью команды.
Моя идея заключается в том, чтобы укрепить оборону команды. Усиление атаки - это не приоритет, а вот сохранить ворота в неприкосновенности действительно важно. Мы будем рассматривать варианты укрепления других позиций только после того, как разберемся с задней линией».
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