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«Интер» подготовил 78 млн евро для летнего трансфера Верратти

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Интер, Верратти Марко
Сегодня, 12:46 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

«Интер» готов провернуть громкий летний трансфер, сообщают в Италии. «Нерадзурри» планируют выложить 78 млн евро за полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Клуб вступил в контакт с игроком и его агентом, чтобы выяснить, есть ли у итальянца желание вернуться в Серию А, и получил положительный ответ. Вопрос остается только в том, хватит ли 78 млн евро, чтобы убедить парижан расстаться с 24-летним хавбеком.

Ранее сообщалось о практически аналогичных планах относительно Верратти со стороны «Ювентуса».

В этом сезоне итальянец провел 13 матчей в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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