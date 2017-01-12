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«Краснодар» подтвердил переход Куасси в «Селтик»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Краснодар, Селтик, Куасси Эбуэ
Сегодня, 16:55 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и анонсировалось, полузащитник Эбуэ Куасси сменил «Краснодар» на «Селтик». Контракт 19-летнего игрока с шотландским клубом рассчитан до 2021 года. По неофициальной информации, «Краснодар» получил 3 млн евро за трансфер хавбека.

Куасси с лета 2014 года занимался в Академии ФК «Краснодар». В декабре 2015-го он подписал с «черно-зелеными» полноценный контракт, вскоре после чего был переведен в главную команду клуба. В активе Куасси 19 официальных матчей в составе «горожан», 1 забитый мяч и 2 результативных передачи.

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