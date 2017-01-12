«Краснодар» подтвердил переход Куасси в «Селтик»
Сегодня, 16:55 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и анонсировалось, полузащитник Эбуэ Куасси сменил «Краснодар» на «Селтик». Контракт 19-летнего игрока с шотландским клубом рассчитан до 2021 года. По неофициальной информации, «Краснодар» получил 3 млн евро за трансфер хавбека.
Куасси с лета 2014 года занимался в Академии ФК «Краснодар». В декабре 2015-го он подписал с «черно-зелеными» полноценный контракт, вскоре после чего был переведен в главную команду клуба. В активе Куасси 19 официальных матчей в составе «горожан», 1 забитый мяч и 2 результативных передачи.
Другие материалы по теме:
09:16 Официально «Краснодар» подписал Овсепяна 13
Вчера
10 января 2017
18:27 Официально «Зенит» подписал защитника «Волгаря» 86
17:41 Официально «Зенит» подписал с Молло контракт на 3,5 года 64
09:23 Официально «Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе Молло 108
09 января 2017
19:32 Официально Фото «Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса 16
05 января 2017
12:24 Официально Фото «Брюгге» подтвердил переход Страндберга 81
00:14 Официально Бериша подписал контракт с «Тереком» 29
03 января 2017
20:14 Официально Менса сменил «Анжи» на «Коламбус Крю» 4
Или войдите через