Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Севильей» и «Реалом».

«Севилья»: Сория, Меркадо, Рами, Ленгле, Эскудеро, Сарабия, Иборра, Краневиттер, Корреа, Вьетто, Бен-Йеддер

«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро, Данило, Кроос, Диас, Асенсио, Васкес, Мората.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал убедительную победу - 3:0.