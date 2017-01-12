«Севилья» - «Реал»: стартовые составы
Сегодня, 22:25 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Севильей» и «Реалом».
«Севилья»: Сория, Меркадо, Рами, Ленгле, Эскудеро, Сарабия, Иборра, Краневиттер, Корреа, Вьетто, Бен-Йеддер
«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро, Данило, Кроос, Диас, Асенсио, Васкес, Мората.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом матче «Реал» одержал убедительную победу - 3:0.
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Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро, Данило, Кроос, Диас, Асенсио, Васкес, Мората.
7 испанцев )) из них 5 молодые...+3 бразила и немец )))
Диас в старте здорово!