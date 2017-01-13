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«Анжи» готов просмотреть игроков, которые приедут на сбор за свой счет

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи
Сегодня, 04:10 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Павел Молочный

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев пригласил на просмотр игроков, желающих попасть в махачкалинский клуб, если они согласны приехать на сборы за свой счет:

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в „Анжи“. Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы».

Напомним, в декабре «Анжи» объявил о продаже ведущих игроков клуба в связи со сменой курса.

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