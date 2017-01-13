«Фиорентина» интересуется двумя нападающими «Ривер Плейта»

«Фиорентина» подыскивает замену своему форварду Николе Калиничу, который в скором времени должен перейти в «Тяньцзинь Сунцзян».

В сферу интересов «фиалок» попали два нападающих аргентинского «Ривер Плейта» – 24-летний Лукас Аларио и 20-летний Себастьян Дриусси, которым по слухам интересовались «Интер», «Милан», «Наполи», а также «Спартак».