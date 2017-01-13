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Пепе хочет остаться в «Реале», чтобы сыграть на ЧМ-2018

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: игроки, Реал, Пепе
Сегодня, 05:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Реала» Пепе намерен продлить контракт с «Королевским клубом».

Португалец не соглашался подписывать новый контракт из-за предложения перейти в один из китайских клубов, но все-таки изменил свое решение. Новый контракт 33-летнего защитника будет рассчитан до 2018 года, а зарплата Пепе составит € 5 млн.

Согласно источнику, главной причиной решения португальца продлить контракт с «Реалом»  стало его желание принять участие в ЧМ-2018, так как попасть в сборную из чемпионата Испании легче, чем из Китая.

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