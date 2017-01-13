Пепе хочет остаться в «Реале», чтобы сыграть на ЧМ-2018
Сегодня, 05:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Реала» Пепе намерен продлить контракт с «Королевским клубом».
Португалец не соглашался подписывать новый контракт из-за предложения перейти в один из китайских клубов, но все-таки изменил свое решение. Новый контракт 33-летнего защитника будет рассчитан до 2018 года, а зарплата Пепе составит € 5 млн.
Согласно источнику, главной причиной решения португальца продлить контракт с «Реалом» стало его желание принять участие в ЧМ-2018, так как попасть в сборную из чемпионата Испании легче, чем из Китая.
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Месси догнал Кумана по голам со штрафных, а Роналду поставил в прошлом году антирекорд Евро и ЧМ. «Соккер.ру» ищет Лионелю более удачную компанию.
11 января 2017
Или войдите через