Пепе хочет остаться в «Реале», чтобы сыграть на ЧМ-2018

Защитник «Реала» Пепе намерен продлить контракт с «Королевским клубом».

Португалец не соглашался подписывать новый контракт из-за предложения перейти в один из китайских клубов, но все-таки изменил свое решение. Новый контракт 33-летнего защитника будет рассчитан до 2018 года, а зарплата Пепе составит € 5 млн.

Согласно источнику, главной причиной решения португальца продлить контракт с «Реалом» стало его желание принять участие в ЧМ-2018, так как попасть в сборную из чемпионата Испании легче, чем из Китая.