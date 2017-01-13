Вальехо: «Не факт, что я вернусь в „Реал“»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Хесус Вальехо, арендованный у «Реала», не подтвердил слухи, что вернется в Мадрид, чтобы заменить Пепе.

«У меня не было никакого контакта с Зиданом. Между клубами велись разговоры только о технических аспектах сотрудничества. „Реал“ интересовался моей формой, „Айнтрахт“ отвечал. Возможно, кто-то из скаутов „Реала“ посещает матчи с моим участием. А в газетах появляются всякие слухи. Я на них не обращаю внимания – концентрируюсь на игре. Не факт, что я вернусь в „Реал“. Не факт, что это случится сейчас, а не летом, например».