Мендеш отклонил предложения из Китая, чтобы остаться в «Атлетико»
Сегодня, 13:03 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Атлетико» Тиагу Мендеш, который регулярно имеет проблемы со здоровьем, отклонил ряд предложений, чтобы остаться в Мадриде. По данным источника, 35-летний португалец отклонил три выгодных предложения из Китая. Он рассчитывает снова закрепиться в составе «Атлетико» и помочь команде в нынешнем сезоне.
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