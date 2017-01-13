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Мендеш отклонил предложения из Китая, чтобы остаться в «Атлетико»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Тиагу
Сегодня, 13:03 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Атлетико» Тиагу Мендеш, который регулярно имеет проблемы со здоровьем, отклонил ряд предложений, чтобы остаться в Мадриде. По данным источника, 35-летний португалец отклонил три выгодных предложения из Китая. Он рассчитывает снова закрепиться в составе «Атлетико» и помочь команде в нынешнем сезоне.

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