Мендеш отклонил предложения из Китая, чтобы остаться в «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Тиагу Мендеш, который регулярно имеет проблемы со здоровьем, отклонил ряд предложений, чтобы остаться в Мадриде. По данным источника, 35-летний португалец отклонил три выгодных предложения из Китая. Он рассчитывает снова закрепиться в составе «Атлетико» и помочь команде в нынешнем сезоне.