Кверквелия: «Уход из „Рубина“? Слухи не появляются на пустом месте»
Сегодня, 13:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.
«Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах – „Локомотив“, „Ростов“, киевское „Динамо“. Слухи не появляются на пустом месте.
Есть ли шанс заиграть в „Рубине“? Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда.
Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше. Если кто-нибудь хочет меня пригласить, то пусть сделают все необходимое. Если „Рубин“ не хочет, чтобы я уходил, пусть сделает все, чтобы я остался. Каждый футболист думает так: хорошо, если играешь. Если нет – это кошмар».
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