Кверквелия: «Уход из „Рубина“? Слухи не появляются на пустом месте»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.

«Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах – „Локомотив“, „Ростов“, киевское „Динамо“. Слухи не появляются на пустом месте.

Есть ли шанс заиграть в „Рубине“? Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда.

Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше. Если кто-нибудь хочет меня пригласить, то пусть сделают все необходимое. Если „Рубин“ не хочет, чтобы я уходил, пусть сделает все, чтобы я остался. Каждый футболист думает так: хорошо, если играешь. Если нет – это кошмар».