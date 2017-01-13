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Агент: «У китайцев нет шансов заполучить Джеко»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Джеко Эдин
Сегодня, 16:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, проводящего яркий сезон, отметил, что игрок отказался от перехода в китайский клуб, предлагавший контракт на 16 млн евро.

«Мой клиент не перейдет в Китай. Он доволен всем в „Роме“. Джеко проводит отличный сезон и стремится что-то завоевать со Спаллетти. Китайцам не удастся оторвать Джеко от „Ромы“. Нет никаких шансов».

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