Агент: «У китайцев нет шансов заполучить Джеко»

Агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, проводящего яркий сезон, отметил, что игрок отказался от перехода в китайский клуб, предлагавший контракт на 16 млн евро.

«Мой клиент не перейдет в Китай. Он доволен всем в „Роме“. Джеко проводит отличный сезон и стремится что-то завоевать со Спаллетти. Китайцам не удастся оторвать Джеко от „Ромы“. Нет никаких шансов».