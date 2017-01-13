Агент: «У китайцев нет шансов заполучить Джеко»
Сегодня, 16:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, проводящего яркий сезон, отметил, что игрок отказался от перехода в китайский клуб, предлагавший контракт на 16 млн евро.
«Мой клиент не перейдет в Китай. Он доволен всем в „Роме“. Джеко проводит отличный сезон и стремится что-то завоевать со Спаллетти. Китайцам не удастся оторвать Джеко от „Ромы“. Нет никаких шансов».
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