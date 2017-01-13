Моуриньо: «Не уверен, что Клопп так же спокоен, как я»
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Сегодня, 18:15 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо накануне центрального матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» сравнил себя с наставником «красных» Юргеном Клоппом:
«У каждого из нас свой характер, свой стиль работы, собственный стиль управления.
Вероятно, мы чем-то и похожи, но у нас полно характеристик, которые делают нас абсолютно разными людьми и тренерами.
Юрген ждет предстоящей встречи не меньше, чем я, он мотивирован не меньше, чем я.
Я не уверен, что он так же спокоен, как я, но для нас обоих это лишь еще одна важная игра в наших карьерах».
Другие материалы по теме:
Или войдите через