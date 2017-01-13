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Моуриньо: «Не уверен, что Клопп так же спокоен, как я»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Клопп Юрген
Сегодня, 18:15 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо накануне центрального матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» сравнил себя с наставником «красных» Юргеном Клоппом:

«У каждого из нас свой характер, свой стиль работы, собственный стиль управления.

Вероятно, мы чем-то и похожи, но у нас полно характеристик, которые делают нас абсолютно разными людьми и тренерами.

Юрген ждет предстоящей встречи не меньше, чем я, он мотивирован не меньше, чем я.

Я не уверен, что он так же спокоен, как я, но для нас обоих это лишь еще одна важная игра в наших карьерах». 

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