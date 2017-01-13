Моуриньо: «Не уверен, что Клопп так же спокоен, как я»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо накануне центрального матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» сравнил себя с наставником «красных» Юргеном Клоппом:

«У каждого из нас свой характер, свой стиль работы, собственный стиль управления.

Вероятно, мы чем-то и похожи, но у нас полно характеристик, которые делают нас абсолютно разными людьми и тренерами.

Юрген ждет предстоящей встречи не меньше, чем я, он мотивирован не меньше, чем я.

Я не уверен, что он так же спокоен, как я, но для нас обоих это лишь еще одна важная игра в наших карьерах».