У Косты произошёл конфликт с Конте, нападающий не сыграет с «Лестером»

По информации британских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста разругался с главным тренером «синих» Антонио Конте.

По слухам, форвард пожаловался на боли в спине накануне поединка 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити», однако медицинский штаб лондонцев не увидел у футболиста проблем со здоровьем. Примечательно, что Конте встал на сторону медперсонала и не взял Косту на предстоящий матч.

Отмечается, что будущее нападающего в «Челси» теперь может быть туманным.