У Косты произошёл конфликт с Конте, нападающий не сыграет с «Лестером»
Матч: Лестер Сити-:-Челси
Начало матча: Завтра, 20:30
Сегодня, 22:19 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста разругался с главным тренером «синих» Антонио Конте.
По слухам, форвард пожаловался на боли в спине накануне поединка 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити», однако медицинский штаб лондонцев не увидел у футболиста проблем со здоровьем. Примечательно, что Конте встал на сторону медперсонала и не взял Косту на предстоящий матч.
Отмечается, что будущее нападающего в «Челси» теперь может быть туманным.
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