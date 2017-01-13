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У Косты произошёл конфликт с Конте, нападающий не сыграет с «Лестером»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Завтра, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Коста Диего, Конте Антонио
Сегодня, 22:19 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста разругался с главным тренером «синих» Антонио Конте.

По слухам, форвард пожаловался на боли в спине накануне поединка 21-го тура АПЛ против «Лестер Сити», однако медицинский штаб лондонцев не увидел у футболиста проблем со здоровьем. Примечательно, что Конте встал на сторону медперсонала и не взял Косту на предстоящий матч.

Отмечается, что будущее нападающего в «Челси» теперь может быть туманным.

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