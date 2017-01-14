Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи»

Бельгийский вингер «Наполи» Дрис Мертенс в скором времени может продлить контракт с клубом. Сообщается, что сумма отступных за игрока составит € 35 млн для европейских клубов и € 50 млн для клубов из Китая.

Текущее соглашение Мертенса с «Наполи» рассчитано до июня 2018 года. Ранее сообщалось, что «адзурри» хотят продлить контракт с 29-летним бельгийцем до 2020 года.