Раньери: «Не беспокойтесь, я придумал для „Лестера“ план Б»

Клаудио Раньери - главный тренер «Лестер Сити», действующего чемпиона АПЛ, уверяет, что «лисы» улучшат свое положение в турнирной таблице первенства, где они находятся на 15-й позиции, и желает победы в чемпионате «Челси» - своему бывшему клубу:

«У „Челси“ есть отличные шансы выиграть АПЛ в нынешнем сезоне, но чемпионат длинный, им нужно быть осторожными. Их могут догнать.

Я хочу, чтобы титул выиграла лучшая команда, но если бы мне пришлось выбирать победителя, то почему не „Челси“? Я ожидал, что в этом сезоне мощной игры от них, они хотят реабилитироваться за прошлую кампанию, которую они провалили.

В этом сезоне все снова выглядит нормальным: „Челси“ - на первом месте, „Лестер“ - в нижней части турнирной таблицы, но не беспокойтесь.

В прошлом сезоне наша схема позволяла нам обыгрывать всех. В этом сезоне все иначе, но я придумал план Б».