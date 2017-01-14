Венгер: «В ближайшие 6 недель Касорла точно не сыграет»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Арсенал, Касорла Санти, Венгер Арсен
Сегодня, 08:55 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Испанский полузащитник «Арсенала» Санти Касорла, не появлявшийся на поле с октября, не вернется в строй раньше марта.
Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер:
«Касорла перенес небольшую процедуру. В ближайшие 6 недель он точно не сыграет».
Напомним, что контракт хавбека истекает нынешним летом, но ранее Венгер заверил, что клуб продлит сотрудничество с игроком.
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