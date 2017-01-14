Венгер: «В ближайшие 6 недель Касорла точно не сыграет»

Испанский полузащитник «Арсенала» Санти Касорла, не появлявшийся на поле с октября, не вернется в строй раньше марта.

Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер:

«Касорла перенес небольшую процедуру. В ближайшие 6 недель он точно не сыграет».

Напомним, что контракт хавбека истекает нынешним летом, но ранее Венгер заверил, что клуб продлит сотрудничество с игроком.