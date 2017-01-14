УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта

Юрий Зайцев - юрист, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщил, что УЕФА рассмотрит апелляцию хавбека на его дисквалификацию 2 марта:

«Рассмотрение апелляции состоится 2 марта».

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.