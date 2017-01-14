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УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта

Соккер.Ру // Россия. Второй Дивизион. Восток 2009, Россия: мнение, ЦСКА, Еременко Роман
Сегодня, 12:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Юрий Зайцев - юрист, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщил, что УЕФА рассмотрит апелляцию хавбека на его дисквалификацию 2 марта:

«Рассмотрение апелляции состоится 2 марта».

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.

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