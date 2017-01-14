УЕФА рассмотрит апелляцию Ерёменко 2 марта
Сегодня, 12:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Юрий Зайцев - юрист, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщил, что УЕФА рассмотрит апелляцию хавбека на его дисквалификацию 2 марта:
«Рассмотрение апелляции состоится 2 марта».
Напомним, что Еременко был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.
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