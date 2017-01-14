ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Юрий Зайцев - юрист, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, сообщил, что Палата по разрешению споров ФИФА рассмотрит дело иранского форварда 19 января:

«Палата по разрешению споров рассмотрит дело 19 января».

Напомним, «Ростов» арендовал Азмуна летом 2015 года до конца того сезона. По словам футболиста, его контракт содержал опцию выкупа прав «Ростовом», но казанцы не стали отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение «Рубина» и подписал контракт с ростовчанами.