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Клопп : «Хендерсон - самый недооценённый полузащитник в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Хендерсон Джордан
Сегодня, 15:51 | Источник: Givemesport.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что капитану команды Джордану Хендерсону не отдают должное:

«Является ли Хендерсон самым недооцененным полузащитником Премьер-Лиги? Да! Хотя сейчас, возможно, это уже не так. Этим футбол и интересен.

После матча с „Бернли“ все говорили мне, что мне нужно купить нового игрока на позицию шестого номера, что Хендо не справится, что нам нужен боец. Через шесть месяцев он становится самым недооцененным полузащитником в Англии. Я всегда знал о его высоком уровне, даже до того, как возглавил „Ливерпуль“».

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