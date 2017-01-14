Клопп : «Хендерсон - самый недооценённый полузащитник в Премьер-Лиге»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что капитану команды Джордану Хендерсону не отдают должное:

«Является ли Хендерсон самым недооцененным полузащитником Премьер-Лиги? Да! Хотя сейчас, возможно, это уже не так. Этим футбол и интересен.

После матча с „Бернли“ все говорили мне, что мне нужно купить нового игрока на позицию шестого номера, что Хендо не справится, что нам нужен боец. Через шесть месяцев он становится самым недооцененным полузащитником в Англии. Я всегда знал о его высоком уровне, даже до того, как возглавил „Ливерпуль“».