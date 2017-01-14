«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за 19-летнего хавбека «Аталанты»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Ман Юнайтед, Кесси Франк
Сегодня, 16:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, представители «красных дьяволов» уже контактировали с агентом 19-летнего ивуарийца, забившего в нынешнем сезоне Серии А 7 мячей в 17 встречах.
Судя по всему, «Аталанта» не намерена расставаться со своим хавбеком в зимнее трансферное окно, а вот летом переход вполне может состояться.
Напомним, что «Челси» также заинтересован в приобретении футболиста. По слухам, «синие» предлагали «Аталанте» за Кесси 25 млн евро, но получили отказ.
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