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«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за 19-летнего хавбека «Аталанты»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Ман Юнайтед, Кесси Франк
Сегодня, 16:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, представители «красных дьяволов» уже контактировали с агентом 19-летнего ивуарийца, забившего в нынешнем сезоне Серии А 7 мячей в 17 встречах.

Судя по всему, «Аталанта» не намерена расставаться со своим хавбеком в зимнее трансферное окно, а вот летом переход вполне может состояться.

Напомним, что «Челси» также заинтересован в приобретении футболиста. По слухам, «синие» предлагали «Аталанте» за Кесси 25 млн евро, но получили отказ.

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