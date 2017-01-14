«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за 19-летнего хавбека «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, представители «красных дьяволов» уже контактировали с агентом 19-летнего ивуарийца, забившего в нынешнем сезоне Серии А 7 мячей в 17 встречах.

Судя по всему, «Аталанта» не намерена расставаться со своим хавбеком в зимнее трансферное окно, а вот летом переход вполне может состояться.

Напомним, что «Челси» также заинтересован в приобретении футболиста. По слухам, «синие» предлагали «Аталанте» за Кесси 25 млн евро, но получили отказ.