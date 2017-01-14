Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе в Испании
Сегодня, 17:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, на своем первом зимнем сборе в Испании ЦСКА сыграет с польским «Пястом», который в прошлом сезоне финишировал вторым в местном чемпионате.
Матч пройдет 22 января.
В январе 2014 года команды уже играли друг с другом. Тот матч завершился нулевой ничьей.
Другие материалы по теме:
Вчера
11 января 2017
10 января 2017
10:31 Фото ЦСКА вылетел на сборы в Испанию 41
09 января 2017
12:02 Фото Игроки «Локомотива» вышли из отпуска 9
08 января 2017
Или войдите через
В Испании,да еще и бегать...
А,поляки.Ну пистон вставят...
НЕ РАЗУ О НЕМ НЕ СЛЫШАЛ!
БУДУТ ИГРАТЬ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ПО СИЛАМ КОМАНДЫ!!
ХОТЯ ПОЛЯКИ ДОЛЖНЫ ВТОРЫМ СОСТАВОМ ПОБЕДИТЬ НА КЛАССЕ!)))
ИГО ГО ИГО ГО ИГО ГО ИГО ГО!!!
спартачи уже и забыли когда были хотя бы серебрянными призерами чемпионата России))
Все пятые да шестые))