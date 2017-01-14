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Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе в Испании

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Пяст
Сегодня, 17:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, на своем первом зимнем сборе в Испании ЦСКА сыграет с польским «Пястом», который в прошлом сезоне финишировал вторым в местном чемпионате.

Матч пройдет 22 января.

В январе 2014 года команды уже играли друг с другом. Тот матч завершился нулевой ничьей.

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