Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе в Испании

По информации источника, на своем первом зимнем сборе в Испании ЦСКА сыграет с польским «Пястом», который в прошлом сезоне финишировал вторым в местном чемпионате.

Матч пройдет 22 января.

В январе 2014 года команды уже играли друг с другом. Тот матч завершился нулевой ничьей.