Кейн установил рекорд «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, отметившийся хет-триком в последнем матче с «Вест Бромвичем» (4:0), установил рекорд лондонского клуба. Кейну потребовалось меньше всего матчей в истории «шпор», чтобы достичь отметки в 60 голов. На это у 23-летнего форварда ушло 99 матчей. До этого пальму первенства по этому показателю держал Тедди Шерингем, который в свое время наколотил 60 мячей за 107 игр.

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 16 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.