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Кейн установил рекорд «Тоттенхэма»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Кейн Харри
Сегодня, 19:20 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, отметившийся хет-триком в последнем матче с «Вест Бромвичем» (4:0), установил рекорд лондонского клуба. Кейну потребовалось меньше всего матчей в истории «шпор», чтобы достичь отметки в 60 голов. На это у 23-летнего форварда ушло 99 матчей. До этого пальму первенства по этому показателю держал Тедди Шерингем, который в свое время наколотил 60 мячей за 107 игр.

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 16 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

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