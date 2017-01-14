Журналист: «Диего Коста на данный момент не заинтересован в переезде в Китай»

Журналист ESPN Brasil Жоау Костело-Бранко в своем «твиттере» сообщил, что форвард «Челси» Диего Коста пока не намерен переходить в какой-либо китайский клуб.

«Коста сказал, что на данный момент времени он не заинтересован в переезде в Китай», — пишет журналист.

Ранее у Косты произошел конфликт с главным тренером команды Антонио Конте, после чего последний в сердцах крикнул нападающему, чтобы тот убирался в Китай. У испанца действительно есть предложение из Поднебесной.