Журналист: «Диего Коста на данный момент не заинтересован в переезде в Китай»
Сегодня, 19:28 | Источник: Твиттер Жоау Костело-Бранко | Редакция: Дмитрий Кристя
Журналист ESPN Brasil Жоау Костело-Бранко в своем «твиттере» сообщил, что форвард «Челси» Диего Коста пока не намерен переходить в какой-либо китайский клуб.
«Коста сказал, что на данный момент времени он не заинтересован в переезде в Китай», — пишет журналист.
Ранее у Косты произошел конфликт с главным тренером команды Антонио Конте, после чего последний в сердцах крикнул нападающему, чтобы тот убирался в Китай. У испанца действительно есть предложение из Поднебесной.
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