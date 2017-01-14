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«Атлетико» - «Бетис»: стартовые составы

Матч: АтлетикоАтлетико-:-БетисБетис
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 18-го тура Примеры между «Атлетико» и «Бетисом».

«Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Гайтан, Коке, Гризманн, Торрес.

«Бетис»: Адан, Рамирес, Дурмиси, Пиччини, Пеццелья, Мартен, Донк, Брашанац, Себальос, Рубен Кастро, Алегрия.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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