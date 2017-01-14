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Воро: «Дзадза поможет „Валенсии“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Валенсия, Дзадза Симоне
Сегодня, 20:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Валенсии» Воро прокомментировал переход нападающего Симоне Дзадзы под знамена «Лос Чес».

«Дзадза - проверенный игрок, которым также интересовался и предыдущий тренер нашей команды. Он не очень много играл в Англии, но у Симоне есть характер, он сможет помочь „Валенсии“».

Добавим, что официально о переходе итальянца пока не объявлено.

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